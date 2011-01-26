Вегетаріанство приводить до всихання мозку

Учені з Оксфордського університету в ході піврічних досліджень прийшли до висновку про те, що вегетаріанство може виявитися не таким корисним, як передбачалося раніше. Так, вживання винятково рослинної їжі веде до втрати маси головного мозку, тому повністю виключати м`ясо і рибу фахівці не радять.

Оксфордські дослідники говорять, що відсутність в раціоні таких продуктів, як м`ясо (особливо печінка), молоко і риба приводить до браку в організмі деяких украй важливих речовин і вітамінів. Одним з найбільш серйозних недоліків дослідники назвали брак вітаміну B12 тваринного походження. Брак цього мікроелемента веде до анемії і пошкоджень центральної нервової системи.

Частково брак цієї речовини можна заповнити за рахунок дріжджового екстракту, який може бути присутнім в багатьох вегетаріанських стравах.

До подібних висновків медики прийшли в результаті постійного спостереження більше сотні пацієнтів у віці від 16 до 87 років. По словах учених, особливо видно відмінності у вікової групи 61-87 років. Тут були проведені основні дослідження, за наслідками яких було відмічено: зниження мозкової активності, погіршення пам`яті, крім того на томограмах були зафіксовані зниження маси і об`ємів головного мозку.

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