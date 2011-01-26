Плазма лікує карієс

Плазматрони, здатні знищити бактерії, що викликають карієс, можуть стати ефективними і менш хворобливими альтернативами звичайного стоматологічного сверла, мовиться в новому дослідженні, опублікованому в лютневому випуску "Журналу медичної мікробіології" (Journal of Medical Microbiology).

Було виявлено, що при спрямуванні плазмового променя на дентин (тверду тканину зуба, розташовану під емаллю) кількість зубних бактерій зменшується в десять тисяч разів. Це відкриття означає, що для уражених тканин в порожнині зуба можна застосовувати плазмові технології, хоча зазвичай для цього необхідно просвердлювати зуб.

Учені з Лейпніцького інституту (Leibniz-Institute of Surface Modifications) і стоматологи з Саарландського університету (Saarland University) випробували ефективність плазми проти звичайних оральних патогенів, включаючи Streptococcus mutans і Lactobacillus casei. Ці бактерії утворюють плівку на поверхні зубів і можуть роз`їдати зубну емаль і дентин, що є причиною карієсу. Якщо не лікувати, то це може привести до болю, втрати зуба, а іноді і до серйозних інфекцій ясен. У ході дослідженні учені інфікували дентин людського корінного зуба чотирма видами бактерій і піддавали їх дії плазми 6, 12 і 18 секунд. Чим довше дентин знаходився під дією плазми, тим менше залишалося бактерій, що вижили.

Плазма - це четвертий стан речовини.

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