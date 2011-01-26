100-річна прабабуся перехворіла на рак 5 разів

Якщо в сучасному світі неможливі справжні чудеса, то як же тоді пояснити дивовижну виживаність жінки з раком, лікувати яку відмовлялися навіть лікарі?

Не дивлячись на всі пережиті недуги, Елен Макдональд (Ellen McDonald) з англійського містечка Лідс, енергійна прабабуся, що недавно відзначила свій 100-річний ювілей. Але головне - вона вийшла переможцем з успішної боротьби з раком, переживши п`ять різних випадків.Пані Макдональд розповідає: "У мене були важкі випадки застарілого раку, п`ять разів він намагався здолати мене, проте я змогла узяти над ним гору".

Неприємності з раком у Елен почалися на початку 1950-х роках, коли у неї в грудях була виявлена пухлина. Вона піддалася подвійній мастектомії, а опісля декілька років їй поставили діагноз злоякісної пухлини в її жовчному міхурі.

Елен подолала рак жовчного міхура видаленням органу хірургічним шляхом. Крім того, вона пережила ще одну процедуру видалення ракових пухлин, які перекинулися на інші частини її тіла.

Проте в 1963 році Елен дізналася, що вона захворіла раком кишечника. І хоча вона перенесла операцію по видаленню пухлини кишечника, онкологи, що лікують її, сказали, що її шанси на виживання малі.

Макдоналд: "у мене були подвійна мастектомія, гистеректомія, мені видалили жовчний міхур, і я пережила рак кишечника. Після однієї операції я прокинулася і хірург сказав мені, що операція закінчена, але він не упевнений, що я виживу, тому що застосовані процедури у той час не були такі поширені, як зараз".

"Я пам`ятаю момент - наді мною хтось тихо плаче. Але я сказала їм, що я борець і я зможу вижити", - згадує прабабуся.

Секрет довгожительства

Важкий етап в її житті минув майже п`ять десятиліть тому, а сьогодні Елен жива і знаходиться в дивно хорошому здоров`ї.

Вона живе в притулку і веде активний спосіб життя, беручи участь в діяльності клубу для літніх людей.

Ну, а секрет довгого життя, на її думку, в наполегливій праці і випадкових келихах вина.

newsland.ru