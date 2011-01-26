Виявили ген, блокування якого зупиняє розвиток раку

Група британських вчених їх Університету Східної Англії виявили ген, відповідальний за розповсюдження ракових клітин в організмі. Блокування цього гена може стати універсальними ліками від злоякісних пухлин, у тому числі на пізніх стадіях захворювання.

Вчені дійшли висновку, що фермент Е3 з сімейства убіквітин-лігаз, що кодується геном WWP2, приєднує пептид убіквітин до білків-мішеней. Ця реакція може призвести до розпаду білка-мішені, якщо убіквітинів приєдналося кілька (поліубіквітинізація) або зміни його функцій, якщо приєднаний єдиний убіквітин (моноубіквітинізація).

Фермент Е3 забезпечує розпад сигнальних білків з сімейства SMAD, які пригнічують поширення та метастазування ракових клітин в організмі. Було показано, що ген WWP2, присутній у будь-якої людини, активний саме при розвитку злоякісних пухлин.

Таким чином, блокування WWP2 підвищує рівень білків SMAD і, отже, зупиняє ріст і метастазування новоутворень, що було підтверджено в лабораторному експерименті британських дослідників.

На думку керівника роботи Ендрю Чантрі, ліки, які блокують WWP2, можуть бути розроблені в найближче десятиліття і будуть ефективно гасити агресивне поширення ракових клітин, незалежно від виду пухлини. Чантрі відзначив, що необхідно створити препарати, які легко проникають у клітини новоутворень і міцно зв`язуються з потрібним геном, однак він не бачить в цьому завданні нічого неможливого.

Теоретично такі протипухлинні ліки виявляться універсальними та ефективними навіть на пізніх стадіях захворювання, коли з`явилися метастази.

Нагадаємо, в березні минулого року вчені відкрили новий спосіб лікування раку - вони змусили ракові клітини старіти і відмирати.

Зазвичай клітини пухлини швидко ростуть і розмножуються поділом, минаючи нормальний процес старіння. Проте під час дослідів над лабораторними мишами з`ясувалося, що блокування гена Skp2 викликає старіння: в результаті клітини перестають ділитися, за рахунок чого і зупиняється процес розвитку пухлини. При цьому дезактивація цього гена не порушує нормальну роботу інших клітин.

medportal.ru