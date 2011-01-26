Вчені визнали любов діагнозом

Британські вчені з`ясували, що мозок закоханих людей завжди функціонує однаково.

Причому це не залежить ні від статі, ні від віку, ні навіть від сексуальної орієнтації.

Незважаючи на складність любові як емоції, в мозку закоханої людини активується лише кілька цілком певних ділянок. До такого висновку дійшли фахівці з університетського коледжу Лондона, вивчаючи дані магнітно-резонансної томографії мозку людей, що розглядають фотографії своїх коханих.

Закоханість була неодмінною умовою експерименту. Тривалість моногамних відносин у всіх учасників експерименту становила від 4 місяців до 23 років. У досвіді взяли участь 24 добровольці у віці від 19 до 47 років, 12 чоловіків і 12 жінок (по 6 гетеросексуалів і 6 гомосексуалістів кожної статі).

Результати магнітно-резонансної томографії показали, що у всіх добровольців мозок реагував на фотографії коханих практично ідентично. При цьому активувалися як кора мозку, так і підкіркові структури. Найбільше активувалися ділянки мозку, що виробляють дофамін. Відомо, що ефекти даного гормону тісно пов`язані з ефектами окситоцину і серотоніну. І всі ці речовини відіграють важливу роль у регуляції емоцій і, в тому числі, у підтримці теплих відносин з людьми.

Виявилося, що при вигляді обличчя коханої людини багато ділянок мозку, навпаки, деактивовано. Такими виявилися зони в скроневій, тім`яній і лобовій корі, які пов`язують з критичним мисленням. Можливо, саме тому закоханій людині важко об`єктивно оцінити об`єкт своєї любові, вважають автори дослідження.

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