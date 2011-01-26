Парадокси медицини: розповіді гіпертоніків знижують тиск

Розповіді пацієнтів з гіпертонією допомагають знизити тиск іншим гіпертонікам, повідомляє Time. До такого висновку прийшла група американських учених під керівництвом Томаса Х`юстона (Thomas Houston) з медичної школи Массачусетського університету (University of Massachusetts Medical School). Звіт про їхню роботу опублікований у журналі Annals of Internal Medicine.

Для участі в дослідженні були відібрані 230 жителів американського міста Бірмінгем, штат Алабама, які страждають на артеріальну гіпертонію. Половина учасників отримала DVD-диски з відео, на яких гіпертоніки розповідають про свої проблеми зі здоров`ям. Інша група пацієнтів отримала відеозапис на інші теми, що стосуються здоров`я.

За даними дослідження, через три місяці після отримання дисків показники систолічного артеріального тиску у пацієнтів з першої групи знизилися в середньому на 6,53 міліметра ртутного стовпа, діастолічного - на 3,05 міліметра.

При цьому у хворих, які не проходили регулярний контроль артеріального тиску, його показники знизилися на 11,21 і 6,43 міліметра ртутного стовпа відповідно. У таких пацієнтів спостерігалося стійке зниження тиску, яке зберігалося протягом дев`яти місяців з початку дослідження.

Томас Х`юстон припустив, що перегляд історій пацієнтів з аналогічними проблемами спонукає гіпертоніків звертатися за медичною допомогою з приводу підвищеного тиску, а також ретельніше ставитися до свого здоров`я, приймати необхідні ліки та дотримуватися рекомендацій фахівців.

medportal.ru