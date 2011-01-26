Аеропорт - небезпечне місце за визначенням

Як повністю захистити величезний міжнародний аеропорт від теракту на зразок того, що стався вчора в Домодєдове? - Запитує The New York Times. "Це неможливо, стверджують експерти з безпеки. Аеропорт - за визначенням громадське місце, до якого необхідний відносно вільний доступ", - пише журналіст Джо Шаркі.

Експерти давно заявляють, що в системі безпеки аеропортів існують значні недоліки, яким не приділяють уваги, а велику частину грошей і сил витрачають на огляд пасажирів в пошуках зброї. "Але вони також застерегли: сенсаційний інцидент в окремо взятому аеропорту може спричинити за собою надто бурхливу реакцію повсюду та вимоги усунути проблему наспіх", - відзначає газета. Так, консультант по технологіях безпеки Брюс Шнейер давно заявляє, що ідеальної системи безпеки не існує і нерозумно прикидатися, ніби вона можлива.

"Неважливо, що за об`єкт - термінал аеропорту, вокзал, вхід в універмаг. Поки до об`єкта існує вільний доступ, потенційні проблеми будуть", - зауважив Дуглас Р. Лерд, у минулому співробітник Секретної служби США і голова служби безпеки авіакомпанії Northwest Airlines.

Один із заходів запобігання терактам, вже діє в США, - використання так званих "інспекторів з поведінки". Співробітники в цивільному, навчені неагресивно відстежувати і аналізувати поведінку оточуючих, змішуються з натовпом і видивляються потенційних зловмисників. У комерційних аеропортах США працює понад 3 тис таких співробітників.

Термінал аеропорту розділений на дві зони - "чистий", куди пускають по проходженні перевірки, і загальнодоступну, відзначає автор. "У загальнодоступних зонах відстеження поведінки може бути корисно як елемент захисту, що передбачає також збір інформації передовими методами", - викладає газета думку експертів. Посилення фізичних заходів безпеки в більшості аеропортів - ще й інженерно-архітектурна проблема, відзначив Лерд.

"Технології виявлення вибухівки удосконалюються, але головний засіб захисту - пильність, хоча і вона не всесильна", - говориться в статті. Шнейер відзначив, що пошук підозрілих осіб ефективний, "якщо ти дійсно знаєш, як повинні виглядати підозрілі особи, а не вирішуєш: якось дивно цей хлопець одягнений, якось не так від його їжі пахне".

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