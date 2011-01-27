У Косово незаконно торгували людськими органами?

Місія Європейського Союзу EULEX планує почати розслідування звинувачень у незаконній торгівлі людськими органами в Косово.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Майя КОЩАНЧИЧ, відповідаючи на прохання прокоментувати прийняту 25 січня Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюцію.

«Наша позиція чітка: ми сприймаємо всі звинувачення дуже серйозно», - сказала вона.

«Верховний представник ЄС і країни-члени повністю підтримують, щоб EULEX займалася цими питаннями», - додала представник Єврокомісії.

При цьому прес-секретар Верховного представника ЄС зазначила, що місія EULEX уже двічі зверталася до автора доповіді в ПАРЄ Діка МАРТІ з проханням надати факти для проведення розслідування.

М.КОЩАНЧИЧ також зазначила, що для початку подібного роду розслідування не буде потрібно зміни мандата місії EULEX.

25 січня ПАРЕ закликала до проведення міжнародного розслідування фактів незаконної торгівлі органами людей у Косово.

У доповіді, зокрема, є свідчення того, що з тіл ув’язнених, які перебували в секретних в`язницях під контролем Косовської Армії Звільнення, вилучалися без їхньої згоди й продавалися за кордон для трансплантації різні органи.

У доповіді також згадуються скарги на існування тісного зв`язку між організованою злочинністю й політичними колами Косово.