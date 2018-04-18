Як зберегти здоров'я хребта

Від стану хребта залежить здоров`я всього організму. Часта мігрень, застійні явища у ділянці малого тазу або «пустування» печінки можуть бути наслідком проблем в якомусь з його відділів. Потрібно визнати, що нерідко ми самі провокуємо їх виникнення – звикаємо сутулитися, сидіти нога на ногу, ходити з опущеною головою і носити взуття на дуже високому каблуці. Не допустити проблему простіше простого!

На щастя, уникнути сумного сценарію і зберегти здоров`я спини в наших силах. Незалежно від місця і часу, ти можеш створити для неї комфортні умови. Запорука успіху – постійність, систематичність і, звичайно ж, любов до себе. Позитивні результати не примусять себе чекати!

Удома. Купи ортопедичний матрац і подушку – вони забезпечать правильне положення тіла під час сну, повноцінне розслаблення м`язів і поліпшення кровообігу. Як результат – міцний сон, повноцінний відпочинок і здорова спина.

Після пробудження присвяти пару хвилин «ледачій» гімнастиці. Для цього уяви себе кішкою – неспішно, із задоволенням потягнися в різні боки, зроби декілька м`яких обертань стопами і кистями, обережно розімни шию і комірну зону. Дуже скоро «котяча» розминка увійде до звички, пробудження стане легким і приємним, а тіло – гнучкішим і рухомішим.

На роботі. Якщо велику частину часу доводиться сидіти, постарайся робити це правильно. Довго знаходячись в сидячому положенні, ми автоматично трохи «осідаємо», що приводить до зайвої напруги поясниці. Щоб ослабити цей тиск, спину потрібно тримати прямо, підтягши живіт і розпрямивши плечі. Звикнути до такої пози можна за допомогою м’яча – просто заміни ним офісне крісло. Ніякого чарівництва: щоб утриматися на м`ячі, хочеш не хочеш, доведеться сидіти правильно. Кожну годину роби легку розминку: встань спиною до кута стіни, обхопи його лопатками і, не відриваючи ступні від підлоги, потягнися вгору.

Завжди у відмінній формі! Якщо ти працюєш не фітнес-тренером, недолік руху доведеться компенсувати. Краще всього – за допомогою спорту. Ідеальні варіанти фітнесу для спини – плавання, аквааеробіка, йога і пилатес.

Плавання і аквааеробіка. Секрет їх цілющої дії – виштовхуюча сила води. Вона створює відчуття легкості і невагомості, виключає перенапруження хребта, суглобів і сухожиль і мінімізує ризик отримання травм. Зате м`язи у воді працюють в повну силу! Крім того, вода – ідеальне середовище для відпочинку і розслаблення, адже вона володіє здатністю змивати негативні емоції і стрес. Для відчутного ефекту водним процедурам потрібно приділяти дві-три години в тиждень.

Масаж. Ідеальне доповнення до фітнесу. Залежно від цілей, пробуй різні його види. Класичний оздоровчий допоможе «поставити на місце» спину. Постійно його робити не потрібно – достатньо 10-денного курсу двічі в рік. Головна умова – кваліфікований масажист. Для ефекту розслаблення і зняття стресу відмінно підійде екзотичний масаж – наприклад, тайський, стоунтерапія (масаж теплими каменями) або масаж із застосуванням мішечків, наповнених сумішами цілющих трав.

Але пам`ятай: регулярні курси масажу не виключають спорт і гімнастику, м`язовий корсет необхідно підтримувати у формі завжди! Тобто – щодня потрібно робити зарядку.

Зони підвищеного ризику

Стеж за поставою! Можна скористатися перевіреним методом наших прабабусь. Далеко від цікавих поглядів постав на голову товсту книгу і пройдися по квартирі. Енциклопедичний словник підійде ідеально! Можна ускладнити вправу: на книгу поставити склянку з водою і спробувати пройтися на носочках, не проливши ні краплі! Є і інший спосіб – просто уяви, що до верхівки прив`язана нитка, за яку хтось тягне вгору. Цей метод допоможе виробити царствену поставу, яка дуже скоро стане звичним положенням твого хребта. А якщо у тебе удома є турнік, виси на ньому щодня, поволі піднімаючи ноги під прямим кутом – заразом підкачаєш м`язи преса.

Не піднімай важке! Хоча наш опорно-руховий апарат здатний витримувати чималі навантаження, не потрібно цим зловживати. Лікування остеохондрозу обійдеться значно дорожче, ніж оплата праці вантажників. Не піднімай ваги більше за 10 кг, а якщо доводиться носити покупки з супермаркету, придбай спеціальну сумку на коліщатках. А ще краще – доручи закупівлі продуктів коханому: він цілком здатний з цим упоратися.

Плавна хода. Стопа повідомляє наш мозок, як слід зробити наступний крок і змінити положення тіла. Стеж за станом своїх ступень: навіть легка кульгавість, викликана незручним тісним взуттям, мозолями, потертостями або натоптишами, впливає на твою ходу, отже, і на навантаження хребта. Крім того, обов`язково тренуй м`язи стопи, піднімаючи пальцями носову хустку і катаючи по підлозі качалку – хоч би двічі в тиждень. Удома частіше ходи босоніж, на носочках і п`ятах. А взуття на дуже високому каблуці (від 4 см) носи якомога рідше і не більше 2 годин підряд.

Задоволення і релакс Центри краси пропонують комплексні програми, які одночасно оздоровлюють спину, знімають стрес і покращують стан шкіри. Як правило, сеанс такої терапії триває півтори-дві години. Приємна музика, мерехтіння свічок і приглушене світло створюють утихомирюючу атмосферу, а спеціальні засоби на основі цілющих ароматичних олій і рослинних компонентів розслабляють м`язи, знімають напругу і біль. Spa-комплекс складається з пілінгу, розслаблюючого масажу, нанесення маски і крему. Фахівці стверджують, що ефект від таких процедур рівносильний поїздці на курорт.

Не допусти захворювань Ці дві недуги частіше за інших викликають біль в спині. Прийми заходи профілактики!

Остеохондроз – зміна структури міжхребцевих дисків. Ознаки – болі у ділянці хребта (у шиї, потилиці при грудному і шийному остеохондрозі, у ділянці поясниці – при крижовому і поперековому), обмеження його рухливості, хрускіт у шиї.

Методи профілактики: зміцнення м`язового корсета, йога.

Остеопороз – захворювання, пов`язане з порушенням обміну речовин: кістки стають крихкими. Після 50 років частіше зустрічається у жінок.

Методи профілактики: їж достатньо продуктів, що містять кальцій, – сиру, риби. Якщо у тебе є спадкова схильність до захворювання, твої види спорту – плавання, лижі, ковзани, велотренажер.

Пілатес для хребта Цей комплекс зміцнює м`язовий корсет, формує поставу, усуває болі, викликані стресом. Ефект ти помітиш вже через 8-10 занять. За умови, що кожну вправу повториш 10-15 разів.

1 Ляж на спину, поволі підніми коліна до грудей, після цього випрями ноги, обхопи їх руками, потягнися. Прийми початкове положення, розслабся.

2 Лежачи на животі, підведи голову, на вдиху обхопи руками кісточки, прогнися.

3 Закинь ногу на ногу в положенні сидячи. Ліва рука – на лівому коліні. Права – за спиною. Натискаючи ліктем на коліно, прагни заглянути за спину.

4 Стоячи рачки, по черзі піднімай ноги в боки паралельно підлозі так, щоб кут з корпусом складав 90°.

5 З цього ж початкового положення по черзі піднімай ноги вгору.

6 Ляж на спину, підтягни коліна до грудей, підборіддя притисни до грудей. Перекочуйся вперед-назад.

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