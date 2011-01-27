Німеччина припинила внески до Глобального фонду боротьби зі СНІДом через корупцію

Німеччина відклала виплати щорічного внеску в розмірі понад 270 млн. доларів до Глобального фонду ООН з боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією через корупційний скандал, передає Бі-Бі-Сі.

Німеччина входить до трійки головних спонсорів фонду, річний бюджет якого перевищує 20 млрд. доларів.

Влада ФРН послалася на інформацію, згідно з якою в деяких країнах сотні мільйонів доларів осідають в кишенях чиновників. Керівництво фонду визнало факти порушень, проте закликало не перебільшувати розмах корупції.