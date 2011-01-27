Медитація суперкорисна для людини

Два місяці занять медитацією здатні змінити роботу ділянок мозку, пов`язаних з пам`яттю, співчуттям і стресом. Вперше ученим загальної лікарні Массачусетсу /США/ вдалося встановити, що медитація з плином часу змінює вироблення сірої речовини головного мозку.

Практика медитації давно асоціюється з відчуттям спокою і фізичної релаксацією, але тепер неврологи визначили, що медитація також представляє собою пізнавальну і психологічну вигоду, яка зберігається протягом усього дня. Як говорить один з авторів дослідження лікар Сара Лазар, медитація викликає структурні відмінності в роботі мозку і потовщення кори головного мозку в ділянках, пов`язаних з увагою та емоційної інтеграцією.

Восьмитижнева практика медитації серед добровольців показала підвищення щільності сірої речовини в гіпокампі - ділянці, важливої для навчання і пам`яті, і у структурах, пов`язаних із самосвідомістю, співчуттям і самоаналізом. Зниження щільності сірої речовини в мозжечковій мигдалині після сеансів призвело до зменшення занепокоєння і стресу. Психіатри вважають, що регулярна медитація допомагає правильній і більш продуктивній роботі мозку, покращує загальне почуття добробуту та якість життя.

ami-tass.ru