Кому не можна їсти квашену капусту

Молочна кислота, яку містить квашена капуста (в поєднанні з живими пробіотичними мікроорганізмами), пригнічують розвиток умовно-патогенних бактерій в кишечнику і нормалізують склад кишкової мікрофлори. Клітковина у квашеній капусті також стимулює нормальне травлення і моторику кишкового тракту.

Також квашена капуста багата на вітаміни групи В і такими мікроелементами, як калій, залізо, магній, цинк.

Втім, не варто забувати, що через високий вміст органічних кислот і солі, людям з підвищеною кислотністю шлункового соку, при захворюваннях підшлункової залози, нирковій недостатності, жовчнокам`яній хворобі та гіпертонії до вживання консервованої капусти варто ставитися з обережністю.

dietolog.com.ua