Кому не можна їсти квашену капусту
11:37, 27 січня 2011Зарубіжні новини
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Містить багато органічних кислот
Молочна кислота, яку містить квашена капуста (в поєднанні з живими пробіотичними мікроорганізмами), пригнічують розвиток умовно-патогенних бактерій в кишечнику і нормалізують склад кишкової мікрофлори. Клітковина у квашеній капусті також стимулює нормальне травлення і моторику кишкового тракту.
Також квашена капуста багата на вітаміни групи В і такими мікроелементами, як калій, залізо, магній, цинк.
Втім, не варто забувати, що через високий вміст органічних кислот і солі, людям з підвищеною кислотністю шлункового соку, при захворюваннях підшлункової залози, нирковій недостатності, жовчнокам`яній хворобі та гіпертонії до вживання консервованої капусти варто ставитися з обережністю.
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