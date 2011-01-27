Чоловікам каву краще не пити
12:01, 27 січня 2011Зарубіжні новини
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Фітоестрогени вкрай шкідливі
Дослідники виявили речовини, які відповідають за ріст грудей, правда, тільки у представників сильної статі.
Дослідники Центру проблем людського харчування вивчили понад 500 продуктів і напоїв. Так, 100 грамів розчинної кави містять 1,833 мікрограмів речовин, схожих з естрогеном (фітоестрогенів, речовин, що впливають на статеві ознаки людини), в той час як бразильський горіх містить 867 мікрограмів.
Але, на жаль, для жінок фітоестрогени вкрай шкідливі. Їхнє надмірне споживання може викликати безпліддя і підвищити ризик захворювання раку молочних залоз.
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