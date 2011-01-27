Чоловікам каву краще не пити

Дослідники виявили речовини, які відповідають за ріст грудей, правда, тільки у представників сильної статі.

Дослідники Центру проблем людського харчування вивчили понад 500 продуктів і напоїв. Так, 100 грамів розчинної кави містять 1,833 мікрограмів речовин, схожих з естрогеном (фітоестрогенів, речовин, що впливають на статеві ознаки людини), в той час як бразильський горіх містить 867 мікрограмів.

Але, на жаль, для жінок фітоестрогени вкрай шкідливі. Їхнє надмірне споживання може викликати безпліддя і підвищити ризик захворювання раку молочних залоз.

www.myjane.ru