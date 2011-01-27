Через нестачу кремнію - хвороби і швидке старіння

Якщо в земній корі кремнію 38%, то сама природа підказує нам, що і в нашому тілі йому повинне бути відведене значне місце – перше! Надлишку кремнію в організмі не буває, а ось недолік – серйозна причина океану недуг в тілі людини і повного руйнування імунної системи, швидкого старіння. (Сьогодні середньостатистичний хворий має в організмі дефіцит кремнію близько 50 відсотків! Але як же стійко «світила» в лапках умовчують про роль кремнію для здоров`я...)

Відсутність кремнію в грунті робить її безплідною, також і дефіцит кремнію в організмі робить його нежиттєздатним. Основне джерело кремнію в харчових продуктах – оболонка зерен злакових, ті самі висівки. Але сучасні технології обробки зерна роблять все, щоб кремній не потрапив до нас в рот. Є багато способів одержати кремнієву воду для пиття, приготування їжі, очищення кишечника. Оздоровлюючий ефект кольорових глин, особливо каолінових, відомий давно... Якщо кремній в організмі в нормі, то ніякий псоріаз, екзема, діатез не прилипнуть до шкіри... Кремній – елемент зв`язку мозку людини з духовним світом.

Досить чайної ложки висівок – (більше і не потрібно!) щодня додавати собі в їжу, в готову страву на вашому обідньому столі, - щоб бути і здоровим, і дуже енергійним.

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