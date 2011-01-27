Батьки можуть і самі вилікувати депресію у своїх дітей

Форма ігрової терапії між батьками та їхніми чадами може полегшити депресію у дошкільнят. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи в Сент-Луїсі при Вашингтонському університеті. Дослідники адаптували популярні дитячі ігри, додавши до програм участь тат і мам, щоб зосередити увагу на емоційному розвитку дітлахів, а також, щоб перевірити, чи може нова гра допомогти батькам навчити своїх дітей правильно регулювати негативні емоції, такі як почуття провини і печалі.

Терапія серед 18 депресивних хлопчиків і дівчаток у віці від 5 до 7 років тривала протягом 18 тижнів. Після використання комбінованих позицій гри у більшості учасників перестали спостерігатися ознаки стресу. Багато батьків хочуть, щоб їхні нащадки уникли медикаментозного лікування депресії, зокрема через побічні наслідки прийому ліків. Тому психосоціальні втручання можуть стати єдиним ефективним засобом лікування стресу у дітей раннього віку.

Перший елемент гри закликає батьків використовувати методи, які повинні хвалити малюків, щоб викликати у них бажання пограти, зокрема отримати захват від процесу взаємодії з дорослими. Другий компонент вчить батьків використовувати дисциплінарні заходи без погроз і покарань. А третій дає можливість дітям навчитися слухатися команд мам і тат. Крім того, в гру може ненав`язливо втрутитися психолог, який підкаже в навушники батькам як діяти в тій чи іншій ситуації.

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