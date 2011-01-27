Чи можна вилікувати безпліддя народними засобами?

Причини, з яких вагітність не наступає, можуть бути різні, від патологій різних органів і систем до несприятливого часу для зачаття, стресових ситуацій.

Спочатку ми біжимо до лікарів і якщо не допомагають, звертаємося до знахарів. Вони завдяки своїм знанням легко лікують безпліддя цілющими травами.

Народні засоби вважаються ефективними і щадними в порівнянні з лікарськими препаратами з хімічною основою, але тільки за умови їх акуратного застосування, з дотриманням режиму прийому і дозування, і обов`язково за рекомендаціями лікарями.

* Відмінний стимулятор статевої функції і чоловіків, і жінок, помічник в роботі яєчників - вітамін Е.

Багатющим джерелом вітаміну Е завжди вважалася квітка троянди, з якої можна робити «рожеву воду» і пити її.

Наступне джерело вітаміну Е - обліпиха: можна пити сік обліпихи, олію, їсти свіжі ягоди.

* Чудовим засобом від безпліддя вважається трава споришу.

Спориш має лікувальну дію на матку і яєчники, полегшує зачаття. Його можна пити як чай, якщо заварити 1 чайну ложку сухої трави одним літром кип`ятку. Більш концентрирований настій: 2 ложки трави споришу, 2 скл. кип`ятку. Настояти протягом 4 годин, процідити, охолодити і пити 4 рази на день перед їжею по півсклянки.

* Свіжий сік з пшеничних зерен також сприяє лікуванню жіночого і чоловічого безпліддя. Його потрібно пити по півсклянки за півгодини до їжі, 2-3 рази на день.

* Один з дуже ефективних засобів, який допоміг багатьом теперішнім мамам, - ортилія однобока, звана в народі боровою маткою. Це засіб з успіхом використовується для всіх недуг жіночої статевої сфери, і зокрема, допомагає зачаттю.

bt-lady.com.ua