У лікарнях перебуває 123 потерпілих у «Домодєдове»

У лікарнях Москви і Московської області перебуває 123 потерпілих у результаті теракту в аеропорту «Домодєдово».

Про це УНІАН повідомили в Мінздоровсоцрозвитку Росії.

Крім громадян РФ, на лікуванні в 19 лікарнях перебуває дев`ять громадян Таджикистану, двоє громадян Нігерії, двоє громадян Молдови, а також громадяни Сербії, Словаччини, Словенії, Великої Британії і Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, на ранок вчорашнього дня було госпіталізовано 110 потерпілих у результаті теракту.