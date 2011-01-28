Півторарічний хлопчик убив свого 5-місячного брата

У Івдельскому міському окрузі Свердловської області (Росія) проводиться перевірка за фактом загибелі 5-місячного хлопчика. Як повідомили в слідчому управлінні слідчого комітету при прокуратурі РФ області, трагедія сталася в селищі Сама.

За даними слідчого управління, вдень мати перебувала в одній кімнаті з дітьми і грала на стільниковому телефоні. У цей час старший брат вдарив молодшого металевої кухлем по голові. Внаслідок цього немовля померло на місці. У ході огляду тіла загиблого судовим медичним експертом виявлена підшкірна гематома в тім`я-скроневій ділянці.

Тіло загиблої дитини направлено на судово-медичне дослідження. Обставини події з`ясовуються.

regnum.ru