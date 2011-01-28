Найздоровіші люди - кавомани

Вплив кави на здоров`я людини вивчають багато медиків, притому їхні думки часто розходяться. Нещодавно до їхнього спору, чи корисна кава, чи шкідлива, приєдналися і грецькі кардіологи

На їхню думку, вживання двох чашок кави на день сприяє оздоровленню серцево-судинної систему.

Своє дослідження, в яке залучили 700 місцевих мешканців від 65 до 100 років, фахівці провели на острові Ікарія в Егейському морі. Виявивши серед них гіпертоніків, лікарі досліджували їхні кровоносні судини. З`ясувалося, що вони були еластичнішими у тих пенсіонерів, хто випиває 1-2 чашки на день.

Результати цього дослідження медики оприлюднили на конгресі Європейського кардіологічного товариства, який проходив у Стокгольмі.

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