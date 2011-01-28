Енергозбережні лампочки небезпечні для вагітних

Німецькі дослідники з Федерального агентства захисту навколишнього середовища (Germany’s Federal Environment Agency) стверджують, що енергозбережні лампочки представляють серйозну небезпеку для дітей і вагітних жінок.

Вони провели експерименти з енергозбережними лампами двох популярних марок і виявили, що в лампах однієї з моделей містилися 2 міліграми ртуті, а в колбах іншої марки - 5 міліграм. Після того, як лампочки розбивали, вони виділяли ртуть в атмосферу приміщення в кількості 7 мікрограмів на 1 куб. м повітря (у 1 міліграмі міститься 1 000 мікрограмів). Тим часом, допустима концентрація пари ртуті в житлових приміщеннях згідно нормативам в Німеччині, складає 0,35 мікрограма на 1 куб. м повітря.

Тому представники Федерального агентства захисту навколишнього середовища рекомендують використовувати в приміщеннях енергозбережні лампи з колбами, виготовленими з полікарбонату.

uaua.info