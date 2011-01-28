6 продуктів, від яких темніють зуби

Завжди легше і дешевше проблемі запобігти, ніж її вирішити. Тому стоматологи радять помірно вживати 6 продуктів, які так шкодять білизні наших зубів.

1. Кава

На жаль, кава дуже сильно впливає на білизну зубів, навіть якщо її вживати у дуже маленьких кількостях. Якщо ти все ж не можеш впоратися зі своєю залежністю, хоча б прополощи зуби після кави простою водою або спеціальним розчином.

2. Чай

Так! І чай теж. Найшкідливішим для краси зубів вважається чорний, менш небезпечний - фруктовий і практично нешкідливий - зелений чай.

3. Шоколад

Незважаючи на те, що шоколад підіймає настрій, ти навряд чи зрадієш зубам жахливого кольору!

4. Чорниця

Сік і шкірка чорниці є природним барвником, тому вся синя фарба моментально позначиться на твоїй посмішці. Синій колір зникне, але у любителів чорниці з часом зуби починають трохи жовтіти.

5. Кока-кола

Кола або пепсі теж фарбують наші зуби. Більш того, ці напої вимивають кальцій з зубної емалі, тому досить швидко псують зуби.

6. Фрукти

Кислоти в складі фруктів руйнують емаль, а деякі - і зафарбовують її. Наприклад, виноград темного кольору.

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