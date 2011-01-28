Розкрита таємниця єврейського довголіття

Американські учені виявили у довгожителів з євреїв-ашкеназів підвищену активність ферменту тіломерази, обумовлену мутацією відповідного гена.

Теломераза відновлює фрагменти ДНК, що розташовані на кінцях хромосом і несуть захисну функцію.

За відкриття і вивчення тіломерази Елізабет Блекберн, Джек Шостак і Керол Грейдер в 2009 році удостоїлися Нобелівської премії у галузі медицини і фізіології.

У більшості клітин людського організму тіломераза заблокована. Її активність спостерігається лише в стовбурових і статевих клітинах. Розблокування цього ферменту в решті (диференційованих) клітин розглядається як потенційне "лікування від старості".

Дослідники з Медичного коледжу Альберта Ейнштейна зібрали для генетичного аналізу зразки крові 86 ашкеназьких довгожителів, які, не дивлячись на середній вік в 97 років, не мали серйозних проблем із здоров`ям. Кров зібрали також у 175 їх нащадків і у 93 членів контрольної групи, в роду яких були люди із звичайною тривалістю життя.

Виявилось, що у довгожителів рівень тіломерази значно більше, ніж у членів контрольної групи. Причому ці особливості передаються по спадковості, тобто обумовлені певним варіантом гену ферменту.

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