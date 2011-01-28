Як лікувати аритмію народними засобами

* Настій валеріани. Столову ложку подрібненого кореня валеріани лікарською залити 1 скл. кип`яченої води кімнатної температури, настояти в закритому посуді протягом 8-12 годин, процідити. Приймати по 1 столовій ложці 3-4 рази на день.

* Настій волошки. 1-2 чайних ложки квіток волошки синьої заварити 200 мл кип`ятку, настояти 1 годину, процідити. Пити по 1/4 скл. 3 рази вдень за 10-15 хвилин до їжі. Застосовувати при нападах серцебиття.

* Настій календули. 2 чайних ложки суцвіть календули заваріть 2 скл. кип`ятку, настоюйте 1 годину, процідіть. Пийте по 1/2 скл. 4 рази на день при порушеннях серцевого ритму.

* Настій меліси. Мелісу використовують як заспокійливий засіб при розладах серцевої діяльності. З неї готують настій, який допомагає серцю справлятися з своєю функцією. Столову ложку залийте 2,5 скл. кип`ятку, настоюйте, процідіть. Приймайте по 0,5 скл. 3-4 рази на день. Обов`язково робіть раз на 2-3 місяці тижневі перерви.

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