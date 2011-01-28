У Росії вдвічі зменшилося населених пунктів, забруднених радіацією

У Росії за 25 років майже вдвічі зменшилася кількість населених пунктів, які потрапили внаслідок Чорнобильської катастрофи в зони радіоактивного забруднення.

Про це йдеться в звіті МНС Росії, котрий є в розпорядженні УНІАН.

«Через 25 років з більш, ніж 7,5 тис. населених пунктів (близько 2,6 млн. чоловік), що потрапили внаслідок чорнобильської аварії в зони радіоактивного забруднення, в результаті природного розпаду радіонуклідів, а також проведення захисних і реабілітаційних заходів, сьогодні залишилося трохи більше 4 тис. (понад 1,5 млн. чоловік.)», - йдеться в доповіді.

Наголошується, що вжиті заходи дозволили нормалізувати радіаційно-гігієнічний стан на більшості забруднених територій.

За інформацією МНС РФ, це було забезпечено здебільшого за рахунок проведення комплексу захисних і реабілітаційних заходів у сільському господарстві (застосування спеціальних технологій обробки грунту, внесення додаткових доз мінеральних добрив, вапнування і корінне поліпшення сінокісно-пасовищних угідь, застосування в тваринництві препаратів, що поглинають радіоцезій).