Нове відкриття захистить мозок від наслідків інсульту

Вуглецеві нанотрубки захищають тканини мозку щурів від ішемії мозку, одного з найважчих наслідків інсульту, з`ясували південнокорейські учені.

Як повідомляється в статті журналу Nature Nanotechnology, це відкриття зробила міжнародна команда учених з Південної Кореї та США.

Інсульт - захворювання, яке останніми роками за смертністю посідає друге місце після інфаркту міокарду. "Вік" хвороби стрімко молодшає і на сьогодні близько 8% випадків інсульту виявлено в осіб віком до 40 років. Учені шукають нові способи захистити пацієнтів від тяжких наслідків цієї хвороби.

Учені використовували в своїй роботі одностінні вуглецеві нанотрубки з розташованими на їхній поверхні аміногрупами NH2. Дослідники вводили нанотрубки щурам в кров шляхом ін`єкцій. Далі за допомогою методів спектроскопії експериментатори переконалися, що нанотрубки накопичувалися в тканинах головного мозку гризунів. При цьому ніяких видимих змін в поведінці цих тварин не відзначалося.

Через тиждень після ін`єкцій експериментатори штучно викликали у піддослідних тварин інсульт. Виявилось, що відновлення поведінкових функцій у щурів, в клітинах мозку яких містилися нанотрубки, проходило набагато легше, ніж у гризунів з контрольної групи.

Низькі рівні загиблих в результаті інсульту нейронів, а також біохімічних маркерів запальних процесів вказували на те, що нанотрубки ефективно захищали тканини мозку від пошкодження.

"Наша робота закладає основу подальших досліджень, які мають пояснити захисні ефекти вуглецевих нанотрубок при інсульті", - вважає керівник роботи Сун Су КІМ з Університету Чун Ана (Сеул, Південна Корея).

Для відповіді на запитання про можливість застосування вуглецевих нанотрубок в терапії інсульту у людини знадобляться подальші дослідження їхніх властивостей, перш за все їхньої токсичності. Крім того, необхідно буде розробити способи їхньої доставки до тканин мозку.