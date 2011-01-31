У Мексиці конфісковано наркотики на суму понад $24,5 мільйона

Мексиканські військові під час спецоперації в міжнародному аеропорту міста Гвадалахара конфіскували велику партію наркотиків на суму понад 24,5 мільйона доларів.

Як передає РІА Новости, за повідомленням міністерства національної оборони Мексики, мішки, в яких було 28 кілограмів героїну, а також 56,6 кілограма синтетичних наркотиків метамфетаміну і метилфенідату були виявлені у вантажному відсіку літака мексиканської компанії Aeromexico, який мав вилетіти до міста Тіхуану (штат Нижня Каліфорнія) на кордоні з США.

Президент Мексики після приходу до влади в 2006 році оголосив війну організованій злочинності і залучив армію для боротьби з незаконним обігом наркотиків, оскільки правоохоронні органи були корумпованими і не могли протидіяти незаконному обігу наркотичних засобів.

У повідомленні міністерства національної оборони Мексики зазначається, що Генеральна прокуратура займатиметься розслідуванням обставин події.

Мексика є основною перевалочною базою при перевезенні наркотиків з Латинської Америки до США. За оцінками експертів, щорічно через територію цієї країни до Сполучених Штатів потрпапляє наркотиків на суму до 40 мільярдів доларів.

За даними Генпрокуратури, за останні чотири роки влада Мексики конфіскувала у наркомафії наркотиків на суму майже 11 мільярдів доларів.