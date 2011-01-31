Чим рятуватися від мозолів

У салоні сухі мозолі прибирають або уручну - зрізають після ванни з мильно-содовим розчином, або досуха «шліфують» проблемну шкіру апаратом для педикюру із спеціальними насадками, - розповідає майстер Ольга Котова. - Що саме вам краще підійде, треба вирішити індивідуально.

Є і домашні способи. У аптеках і тих же салонах продаються спеціальні засоби по догляду за стопами з саліциловою кислотою, сечовиною, олією чайного дерева, тальком, розмарином.

Але вони безглузді, якщо у вас незручне взуття! Особливо, якщо у вас плоскостопість. Шукайте зручне, бажано ортопедичне взуття, з натуральних матеріалів, яка «дихає» і не натирає при ходьбі.

kp.ru