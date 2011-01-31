30 тисяч людей евакуйовано через повені в Малайзії

Двоє людей загинули і майже 30 тисяч були змушено залишити свої будинки через повені в малайзійському штаті Джохор на крайньому півдні Малаккського півострова.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт газети Star.

Як заявив головний міністр штату Абдул Гані ОСМАН (Abdul Ghani Othman), на даний момент евакуйовані 28,9 тисячі людей, які розміщені в 200 евакоцентрах.

Три річки, що вийшли з берегів через зливи, оточили місто Сегамат, перетворивши його на острів. Становище зараз надзвичайно серйозне також у столиці штату Джохор-Бару й місті Клуанг, сполучення їх із столицею порушене.

Тим часом, очікується, що на вечір понеділка і у вівторок становище ще погіршиться, сказав головний міністр. Зараз джохорська влада спостерігає за ще п`ятьма річками, які також загрожують вийти з берегів.

У листопаді минулого року повені, викликані сильними мусонними дощами, змусили залишити свої будинки десятки тисяч жителів чотирьох північних штатів Малайзії й порушили залізничне сполучення із сусіднім Таїландом.