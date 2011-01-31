Лікарі віддали мамі дитя з... розрізаним черевцем

Після двох невдалих операцій вони запропонували жінці «вирішувати питання самій».

Ми звикли до халатності лікарів, брудних палат і безсилля російської медицини. Але такого, схоже, ще не було. МОЗ РФ проводить перевірку в Російській дитячій клінічній лікарні.

Приводом для приїзду чиновників послужив відкритий лист Дмитру Медведєву, який написала мешканка Ростова-на-Дону Олена Колосова. Річ у тому, що її син Ярослав народився хворим. У Ростові крихті зробили операцію, а потім дали направлення в Москву - за більш кваліфікованою меддопомогою. Але замість неї Олену Колосову і її синочка чекали лише пригоди. Після двох невдалих операцій матері віддали дитину з... відкритою черевною порожниною і запропонували «вирішувати питання самій».

- А це самостійна промивка кожні дві години зони кишечника від калових мас, підтримка, перевірка крапельниць, годування, прибирання боксу, прання пелюшок, - розповідає Олена. - Все це повісили на одну мене. До того в палаті неможливо забезпечити рівень необхідний для відкритої черевної порожнини! Моєму однорічному синові було погано, він плакав, йому було боляче, черевна порожнина була відкрита, і все це стало - тільки моєю проблемою...

У ситуацію втрутився уповноважений з прав дитини Павло Астахов. Він заявив, що дитину відправлять лікуватися до Німеччини, а стосовно лікарів, що допустили волаючу халатність, зроблять висновки. Хочеться вірити...

newsland.ru