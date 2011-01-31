Дитячі візочки позбавляють дітей пальців

Виробники дитячих візочків випустили сповіщення про небезпеку деяких моделей після ряду випадків травмування дітей і дорослих. Новозеландські Phil&Teds і британська Silver Cross розіслали повідомлення після того, як через несправності механізму, щонайменше, три дитини минулого року позбулися нігтів і пальців.

Обурені батьки стверджують, що насправді трагічних випадків більше. Вони погрожують подати до суду, вважаючи заходи, що робляться виробниками для попередження нових інцидентів, недостатніми.

Виробники заявляють: причиною поранень став "передчасний знос" однієї з деталей візочка. Представники фірм розвішували плакати з попередженнями в магазинах товарів для дітей, а також робили відповідні оголошення через соціальні мережі. Тим часом батьки вважають, що торговці повинні були зробити значно більше. Зараз як мінімум одна людина готова виступити проти виробників з судовим позовом. 44-річний підприємець з Белфаста Колін Томпсон втратив терпіння після того, як його маленький син, катаючись в візочку, випущеному Silver Cross минулого літа, позбувся нігтя.

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