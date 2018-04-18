Чи поєднуються цукрозамінники і дієта?

Як правило, при дотриманні дієт рекомендується повна відмова від солодощів. Таке обмеження дуже важко переноситься ласунами, які не уявляють свого життя без цукру і іншої смакоти. Найчастіше на думку приходить реклама, що свідчить, що в замінниках цукру, створених штучним шляхом, відсутні калорії. Але з іншого боку ніхто не стане заперечувати, що подібні підсолоджувачі у великих кількостях просто шкідливі для організму людини.

Найбільш безпечні замінники цукру, використовувані діабетиками. До засмучення тих,хто дотримується дієти, подібні замінники натурального походження містять чималу кількість калорій. Але якщо все ж таки передбачається використовувати подібні продукти, варто ближче познайомитися з ними.

Фруктоза

Завдяки тому, що фруктоза набагато солодша за цукор, вона економніше витрачається. Але у разі дотримання дієт, сприяючих зниженню маси тіла, даний продукт краще не використовувати з причини його вельми високої калорійності – близько 379 ккал. До того ж на відміну від інших натуральних цукрів фруктоза не синтезується в речовину під назвою тригліцерид, з якої пізніше будується жирова тканина, а відразу ж все відкладається в жир.

Сорбіт

Цей натуральний замінник цукру вперше був одержаний із застиглих горобинових ягід, саме тому він одержав назву сорбіт, що в перекладі з латинської мови означає «горобина». Небагато пізніше ця речовина була знайдена у складі деяких фруктів і водоростей. Через високу калорійність цього продукту його не варто вживати тим, хто дотримується дієт. Тим більше для того, щоб добитися солодкого смаку, сорбіту необхідно покласти навіть значно більше, ніж звичайного цукру.

Ксиліт

Ксиліт є натуральним продуктом, оскільки його можна одержати з ягід і фруктів. Також дана речовина є проміжним продуктом, що утворюється в людському організмі під час процесу вуглеводного обміну. До речі, по калорійності він рівний цукру. Але в той же час ксиліт солодший вдвічі за звичайний цукор, тому і додавати його в їжу для підсолоджування потрібно значно менше. Необхідно пам`ятати, що ксиліт при перевищенні денної дози, яка складає 30-50 грам, здатний викликати розлад травлення.

Мед

Якщо під час дотримання дієти дозволяється вживати солодке, кращого замінника цукру, ніж мед, просто не знайти. Щоб їжа стала солодшою, меду доводиться додавати зовсім небагато, в порівнянні із звичайним цукровим піском. Серед всіх цукрозамінників мед є найбільш безпечним і корисним, але це не говорить про те, що вживати його треба ложками, все ж таки у всьому потрібна міра.

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