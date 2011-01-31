Якими аромаоліями лікують нежить

Які олії підходять? Чайного дерева, евкаліпта, ялини, ладану, бергамота, чабрецю, анісу, кедра, сосни, герані і імбиру.

Олійні інгаляції. Візьміть 2—3 краплі ефірної олії, нанесіть на складену в декілька шарів носову хустку, і вдихайте аромат, і сякайте в ту ж хустку (міняючи 3 рази на день). А увечері, перед сном, краще зробити теплу інгаляцію. У миску з гарячою водою додайте 7—10 крапель вибраної олії або по 2 краплі суміші декількох (не більше 3-х). Олії треба заздалегідь розводити в «розчиннику» — 1/3 ч. л. солі, соди або меду. Роблячи інгаляцію, накровайте голову і плечі рушником і вдихайте пару 5—7 хвилин. Продовжуйте ці процедури, поки не мине нежить.

Промивання пазух. Якщо слиз з носа придбав жовтий або зелений відтінок, прийшов час промивати пазухи від вмісту. Для цього розведіть в скл. теплої води 1 ч. л. морській солі, крапніть туди 2 краплі олії і 1 ч. л. спиртного розчину хлорофіліпту. Морську сіль можна замінити відваром ромашки. Промивайте ніс тиждень по 3 рази на день.

segodnya.ua