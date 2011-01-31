37-річна жінка народила п'ятьох (!) близнюків

Як повідомили в Республіканському центрі матері і дитини Молдови, мешканка села Гиждієни Глодянського району народила 29 січня трьох хлопчиків і двох дівчаток. Пологи стали сюрпризом навіть для матері та лікарів, які очікували народження тільки чотирьох дітей. У жінки вже є 10-річна донька і 17-річний син.

Усі новонароджені мають вагу близько 700 грамів, вони народилися шестимісячними. Лікарі повідомили, що пологи пройшли нормально, але діти залишаються під спостереженням лікарів.

Це перший в Молдові випадок народження п`ятьох близнят.

fakty.ua