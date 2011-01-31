Міський шум може довести до інсульту

Шум жвавої автотраси збільшує ризик розвитку інсульту у літніх людей, вважають учені з Інституту епідеміології раку в Копенгагені, Данія.

Вони з`ясували, що збільшення шуму на 10 децибел (Дб) підвищує ризик інсульту серед людей старше 65 років більш ніж на чверть, пише takzdorovo.ru.

А їх колеги з Німеччини ще раніше з`ясували, що надмірний шум підвищує тиск і збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

На думку учених, кожен п`ятий інсульт, що трапляється у міських жителів, – результат життя в галасливому районі. «Якщо це правда, то приблизно вісім відсотків всіх випадків інсульту і 19 відсотків інсультів у літніх людей у віці старшого 65 років – результат дії шуму від дорожнього руху», — вважають дослідники.

focus.ua