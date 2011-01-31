Більш як 9 млн. жителів Китаю страждають від засухи

Більш як 9 млн. осіб страждають від сильної засухи в північнокитайській провінції Хебей, де вже кілька місяців не випадають опади. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.

Аномально посушлива погода встановилася в Хебеє ще в листопаді 2010 року. У зв`язку з цим середня кількість опадів у провінції становить лише 2 мм, що на 80% менше норми. Від посухи постраждали майже 715 тис. га орних земель, серйозно потерпають від нестачі питної води 370 тис. жителів провінції.