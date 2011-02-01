Чому дітей не можна годувати насильно

Батьки починають переживати через поганий апетит дитини і всіляко прагнуть її нагодувати. Педагоги рекомендують примушувати малюків з`їдати все, що дають. На думку лікарів, така батьківська принциповість погано відбивається на дітях. Особливо це стосується тих дітей, у яких спостерігаються сенсорні розлади. Для таких дітей смак груші може бути обпалюючим. Лікарі радять спостерігати за поведінкою своїх дітей.

За словами лікарів, дитина може бути хвора на сенсорний розлад, якщо дитина з`їдає менше 20 найменувань продуктів. Якась їжа може набридати дитині, але через два тижні вона знову до неї повернеться. У хворої дитини такого не спостерігається.

Якщо дитина відмовляється їсти одна, але погодиться поїсти за компанію, то у хворої дитини такого не відбувається. Капризна дитина може вибирати із запропонованих продуктів ті, які подобаються. На думку лікарів, якщо дитина стала погано їсти, не слід примушувати її сидіти над тарілкою. При цьому слід звернутися до лікаря з тим, щоб з`ясувати причину поганого апетиту.

flistnews.com