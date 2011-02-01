Болгарській цілительці Ванзі виповнилося б 100 років

До 100-ліття болгарської ясновидиці Ванги /1911-1996/ російські телеканали і газети готують сьогодні великі передачі і матеріали. Зокрема, на телеканалі "Росія" вранці був показаний документальний фільм "Великі пророки. Ванга і Матрона", а на Першому каналі вийде програма "Ванга. Світ видимий і невидимий" /22.20/.

Своїми спогадами у фільмі Першого каналу поділиться і колишній кореспондент ТАРС в Болгарії Андрій Смирнов, який не раз зустрічався з найвідомішою сліпою віщункою ХХ століття. "Вперше я приїхав до Вангелії Гуштерової, або просто Ванги, в 1983 році, і відтоді бував у неї досить часто аж до 1992 року", - розповів Смирнов сьогоднішнім тарсівцям.

Він нагадав, що ясновидиця втратила зір дуже рано, проте це ніяк не позначалося на її способі життя. "Вона існувала по своєму давно заведеному розпорядку: з 9:30 ранку і до 6 вечора приймала відвідувачів, як правило, близько 200 осіб в день, - пояснив колишній кореспондент ТАРС . - Люди до неї записувалися за багато місяців вперед і шикувалися в чергу перед будинком".

До болгарської віщунки зверталися не тільки звичайні люди, але і десятки знаменитостей з Росії. Наприклад, письменникові Леоніду Леонову вона настійно радила не кидати роботу над романом "Піраміда", і він, дійсно, потім мав великий успіх у читачів. Поета Євгенія Євтушенко ясновидиця попросила писати, але прагнути глибше вникати в тему. "А то перестрибуєш, як сорока", - сказала вона йому. Зустрівшись з Аллою Демидової, Ванга здивувалася, чому вона стала актрисою, а не ученим. Алла Сергіївна, дійсно, вчилася на філологічному факультеті МДУ і збиралася в молодості присвятити себе науці. Дар віщунки також визнавали в своїх спогадах актор Вячеслав Тихонов, живописець Святослав Реріх, академік Наталія Бехтерєва, поет Сергій Міхалков і десятки інших людей, що побували у Ванги.

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