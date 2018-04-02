Вегето-судинна дистонія. Що робити?

Є хвороби, які уміють маскуватися під різні захворювання. А то і зовсім перебігати майже без симптомів. Одна з таких «примар» – вегето-судинна дистонія.

Коливання артеріального тиску, нез`ясовне підвищення або пониження температури, слабкість, надмірна пітливість, болі в серце, неполадки з кишечником, напади невмотивованої тривоги. Це хвороба чи ні?

А якщо – так, то яка саме? Іноді навіть досвідчені лікарі приписують прояви вегето-судинної дистонії то гіпертонічній, то виразковій хворобам, цукровому діабету або бронхіальній астмі.

Ім`я назване Часто причиною звернення до фахівців стають постійне запаморочення і головні болі, тахікардія, аритмія, непритомність і метеозалежність. Хворому доведеться обійти майже всіх лікарів і зробити купу обстежень, щоб визначити дійсного ворога свого здоров`я – вегето-судинну дистонію (ВСД).

Цим терміном позначають неузгоджено роботу судин у момент їх скорочення і розслаблення. Через це відбувається порушення в кровопостачанні внутрішніх органів і дефіцит кисню в організмі, що і викликає збої в його роботі.

Кругова оборона

При вегето-судинній дистонії страждає не якийсь один орган, а весь організм в цілому. Отже, і боротися з хворобою слід комплексним методом, перебудувавши весь спосіб життя.

1. Стежимо за харчуванням. Для поліпшення роботи судин, серця і зміцнення нервової системи потрібні солі калію і магнію. Щоб забезпечити себе корисними елементами, налягайте на гречку і вівсянку, шипшину, курагу, моркву, квасолю і горох, горіхи.

При ВСД часто спостерігається порушення артеріального тиску. У разі зниженого (гіпотонії) рекомендується більше молочних продуктів, пийте зелений чай, каву. А при гіпертонії (підвищеному тиску) – навпаки, бажано виключити напої з кофеїном, віддавши перевагу трав`яному чаю.

2. Дотримуємося режиму дня. Обов`язково висипайтесь. Спати потрібно не менш як 8–9 годин в день. Контрастний душ на початку або в кінці дня – прекрасний засіб для тренування судин.

3. Навантажуємо тіло. Фізична активність обов`язкова. Але вибирати навантаження потрібно з розумом. При вегето-судинній дистонії не можна різко міняти положення тіла, наприклад, швидко вставати з положення сидячи, високо стрибати. А ось неспішні види спорту – біг підтюпцем, плавання, лижі, йога, тривалі прогулянки – дуже і дуже корисні.

Якщо любите тренажери, вибирайте «велосипед», бігову доріжку, степпер. Протипоказані вправи на тренажерах, де голова виявляється нижчою за рівень грудей, і виконуються вправи вгору ногами у зв`язку з небезпекою непритомності.

4. Позбавляємося від хвороб – провокаторів ВСД: остеохондрозу, гастриту і інших.

5. Курс фізіотерапевтичних процедур – природно, за призначенням лікаря. Зазвичай призначають електрофорез на шийний відділ хребта з лікарськими розчинами; синусоїдальні модульовані струми; аплікації парафіну і озокериту на шийно-потиличну ділянку. Для лікування ВСД використовують червоне і інфрачервоне лазерне випромінювання у поєднанні з магнітотерапією (на ділянку печінки, підлопаткову зони). Це покращує обмін речовин в клітинах, кровотік, зменшує біль у ділянці серця, проте, такий вид дії краще не застосовувати при гіпотонічному типові ВСД, оскільки він може провокувати непритомність. Хороші і водні процедури, які мають загальнозміцнюючу дію на організм: контрастні ванни, гідромасаж, плавання.

Перша допомога •Виключіть куріння, вживання алкоголю.

•Непогані результати в лікуванні вегето-судинної дистонії показує фітотерапія. Але трав`яні збори може призначити тільки лікар.

•Якщо мерзнуть руки і ноги, корисні контрастні ванни – 2–3 секунди в гарячій воді, 2–3 секунди в холодній.

extra-m.ru