Як правильно доглядати за шкірою обличчя взимку

Шкіра дуже чутлива до холоду, тому в холодну погоду за нею потрібно доглядати особливо ретельно.

На одному квадратному сантиметрі шкіри двадцять рецепторів, що сприймають холод, а теплових - тільки три. Навіть якщо немає сильних морозів, шкіру сушить холодний вітер.

Взагалі низька температура, вітер і сніг призводять до швидкого старіння шкіри обличчя. Це відбувається внаслідок того, що на морозі судини звужуються, і шкіра блідне. Настає спазм судин, погіршується кровопостачання тканин, знижується обмін речовин і живлення шкіри порушується. Вона стає блідою, млявою, сухою, з`являється лущення, подразнення.

Втім, всього цього можна уникнути, якщо систематично правильно доглядати за шкірою, загартовувати її. Для цього рекомендується вмиватися вранці не пізніше, ніж за годину перед виходом на вулицю.

Вранці не змащуйте обличчя зволожуючим кремом: крем містить воду, яка, випаровуючись, сприяє охолодженню.

Після повернення з вулиці вмийтеся прохолодною водою і, не витираючись, нанесіть на шкіру обличчя і шиї будь-який живильний крем. Через 15-20 хвилин зніміть залишки крему паперовою серветкою. Такі маски добре освіжають шкіру, знімають сухість та лущення.

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