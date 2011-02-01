Що корисніше кава або чай?

Кава і чай є своєрідними психостимуляторами, що здатні покращувати настрій, надавати заряд бадьорості і стимулювати приплив сил. Кофеїн, що в них міститься, розширює серцеві судини, тим самим, посилюючи процес кровообігу.

Підвищення працездатності при споживанні цих напоїв обумовлено тим, що вони сприяють перетворенню жирів «у паливо» для м`язової системи.

Що ж стосується більшої користі чаю для організму ніж кави, то це питання спірне, адже багаторазові дослідження довели, що при дотриманні схожих умов життя, у любителів того чи іншого з цих напоїв, практично однакова тривалість життя також цілком звичайні, частіше це відбувається по старості.

Так що побоюватися інтоксикації при вживанні кави особливо не варто, адже подібний розвиток подій можливий лише у випадку злісного вживання цього напою.

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