Що корисніше кава або чай?

11:34, 01 лютого 2011
Зарубіжні новини
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Посилюють кровообіг, стимулюють приплив сил

Кава і чай є своєрідними психостимуляторами, що здатні покращувати настрій, надавати заряд бадьорості і стимулювати приплив сил. Кофеїн, що в них міститься, розширює серцеві судини, тим самим, посилюючи процес кровообігу.

Підвищення працездатності при споживанні цих напоїв обумовлено тим, що вони сприяють перетворенню жирів «у паливо» для м`язової системи.

Що ж стосується більшої користі чаю для організму ніж кави, то це питання спірне, адже багаторазові дослідження довели, що при дотриманні схожих умов життя, у любителів того чи іншого з цих напоїв,  практично однакова тривалість життя також цілком звичайні, частіше це відбувається по старості.

Так що побоюватися інтоксикації при вживанні кави особливо не варто, адже подібний розвиток подій можливий лише у випадку злісного вживання цього напою.

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