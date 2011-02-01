Оливкова олія - "ангел-охоронець" печінки

Оливкова олія першого віджиму захищає печінку від окислювального стресу – процесу, який викликаний руйнівною дією вільних радикалів, які приводять до старіння тканин і підвищують ризик виникнення ракових утворень, стверджують дослідники з Тунісу і Саудівської Аравії.

Учені провели експеримент на щурах, яким давали оливкову олію. Виявилось, що в результаті печінка тварин менше страждала від дії токсинів, що викликають окислювальний стрес. Зокрема, в печінці цих щурів збільшувалася активність ферментів антиокислювачів.

Експерти вважають, що оливкова олія є найефективнішим засобом контролю викликаного токсинами окислювального стресу, а її екстракт безпосередньо захищає клітини печінки від шкідливої дії вільних радикалів.

newsland.ru