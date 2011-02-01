Шампанське добре впливає на серце і судини

Як відзначають британські дослідники, в шампанському, як і червоному вині та шоколаді, міститься велика кількість антиоксидантів - речовин, які, як відомо, знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

У ході проведеного дослідження було виявлено, що шампанське, як і червоне вино, позитивно впливає на організм людини в цілому.

У шампанському містяться речовини групи поліфенолів - антиоксиданти, які, як прийнято вважати, нейтралізують руйнівний вплив вільних радикалів на клітини організму. Зокрема, ці речовини перешкоджають зниженню рівня оксиду азоту в крові, знижують артеріальний тиск, і, отже, знижують ризик розвитку захворювань серця та інсультів.

Основною метою дослідження було перевірити рівень антиоксидантів в шампанському. З`ясувалося, що два келихи шампанського на день допоможуть істотно знизити схильність до серцево-судинних захворювань та інсульту, вважають вчені.

Однак перед сном все-таки краще замінити келих шампанського чашкою гарячого какао.

Da-med.ru