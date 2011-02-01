Як уповільнити посивіння волосся
13:09, 01 лютого 2011Зарубіжні новини
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Допоможуть вітаміни і продукти, багаті міддю
Процес посивіння волосся неможливо повернути, але можна зупинити, упевнені учені.
Був проведений експеримент, в якому взяли участь жінки-добровольці. З`ясувалося, що уповільнити процес посивіння волосся можна за допомогою вітамінних комплексів. Для цього необхідно протягом 1-2 місяців щодня приймати вітаміни А, С, Е, групи В рибофлавін і фолієву кислоту, пише Passion.ru з посиланням на Web MD.
Крім того, при уповільненні посивіння волосся дуже корисні продукти, у складі яких багато міді – м`ясо, горіхи, петрушка, пророщена пшениця.
Фахівці виявили чинники, від яких залежить, як швидко почне сивіти волосся. Серед них спадковість, стан нервової системи, наявність захворювань, харчування.
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