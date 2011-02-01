Жінки починають вставляти скляні зуби

Фахівцям з Каліфорнійського технологічного інституту і Національної лабораторії Лоуренса, розташованої в Берклі, вдалося розробити особливе надміцне скло, яке за своєю твердості анітрохи не поступається сталі. Новий матеріал є поєднанням паладію і срібла, до яких додана невелика кількість металоїдів. Як розповів один з провідних авторів роботи, професор Каліфорнійського технологічного інституту Маріос Деметрій, це найміцніша речовина з класу металевого скла.

Найбільш вірогідною сферою застосування нового матеріалу, як очікується, стане стоматологія. Так, серед стоматологічних сплавів, з яких виготовляють зубні протези, сполуки на основі паладію вже давно визнаються найкращими. Зазвичай для їхнього виготовлення застосовують сплави даного металу із золотом або сріблом. За своєю міцності вони трохи поступаються новому винаходу, проте їхня вартість є порівняно високою, через ціни на сам паладій.

Цей метал є свого роду супутнім матеріалом, отриманим в ході видобутку платини. Він належить до числа небагатьох речовин, визнаних біосумісними з людським організмом, які, потрапляючи всередину, не викликають його інтоксикації. Окрім виготовлення зубних протезів, паладій широко застосовується в електроніці, для виготовлення стійких до корозії деталей приладів, в ювелірній справі, для виробництва особливого посуду, медичних інструментів і деяких лікарських препаратів.

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