Усі щеплення спричиняють мікроінсульт - американський учений

Мікроби не єдина причина смерті, хвороб та розладів, вважає канадський вчений д-р Ендрю Моулда.

- Більше того, вони не є збудниками хвороб. Смерть, порушення та хронічні хвороби спричиняються не самими мікробами, а загальною неспецифічною імунною відповіддю організму і електростатичної нестабільністю кровотоку у відповідь на інфікування - природне або внаслідок щеплення, - продовжує він. - Здоров`я і благополуччя не можуть бути нав`язані за допомогою шприца або єдиним для всіх чином. Неможливо і безглуздо прищеплювати людство від кожної інфекції на планеті, оскільки всі патогенні організми викликають порушення, хвороби і смерть через один і той же механізм. Потрібно займатися саме цим механізмом, а не вакцинувати всіх від всього, - вважає вчений.

- Ми можемо справлятися з усіма мікробами, потрібно лише контролювати природу імунної реакції на ці небезпечні патогени. Щеплення не викорінюють епідемії. Вони лише замінюють "глобальну війну" для 1% населення хронічними та гострими "збройними конфліктами" для всіх. (Під хронічними та гострими "збройними конфліктами" мається на увазі масова вакцинація, в той час як усього лише 1% населення схильні до тієї чи іншої інфекції).

Більш того, вчений представив чіткі докази того, що всі щеплення, що отримуються як у дитинстві, так і в старості, викликають ті ж пошкодження мозку і тим же способом, яким вірус поліомієліту викликає параліч, дихальну недостатність, крововиливи у мозок, і смерть, - оскільки і вірус, і щеплення викликають одні й ті ж порушення притоку крові (ішемію) до мозку і тіла, від клінічно непомітного до смертельного. (Коли немовля вмирає від "раптової дитячої смерті" або ж "безпричинно" після щеплення, то справжньою причиною смерті є щеплення, внаслідок якої погіршується кровотік у мікроциркуляторному руслі у стовбуровій ділянці мозку, де розташований дихальний центр).

Ушкодження від щеплень купіруються і накопичуються з кожним наступним щепленням.

Вчений розробив науковий метод діагностики розладів функцій головного мозку - "12-IMAM-12-MASS, де число 12 належить до черепних нервів, а" MASS "означає синдроми кисневого голодування Моулда (Moulden Anoxia Spectrum Syndromes). Діагностика досягається за допомогою неінвазивного функціонального нейроваскулярного нейромоторного томографічного комплексу, створеного вченим для візуального вимірювання кисневої недостатності в крові.

Внаслідок досліджень учений дійшов висновку, що слід повністю заборонити вакцинацію, оскільки помилкова вся її філософія.

Позиція вченого знаходиться у кричущому протиріччі з фінансовими інтересами медичних і фармацевтичних картелів.

Проте свої докази він представив у Федеральний окружний суд США.

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