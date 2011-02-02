Який чай найкорисніший?

Корейські вчені розкрили свій головний секрет довголіття. Виявляється, щоб прожити довго, потрібно пити чай. Але не звичайний, а приготований за спеціальним рецептом.

Найкорисніший в світі чай - із соснової хвої. За словами фахівців з Північної Кореї, тривале вживання цього напою сприяє продовженню життя, а також допомагає завжди залишатися бадьорим і активним.

Вчені вивчили знамениту корейську "Збірку знань про місцеві ліки", що вийшов ще в 15 столітті, і розробили спеціальні гранули для соснового чаю.

За словами експертів, напій, приготований із соснової хвої, містить вітаміни С, Е, групи В, амінокислоти, ефірну олію, кальцій і більше 40 мікроелементів.

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