Після аборту у матці розвивається пухлина

Аборти і запалення ушкоджують структуру міометрія. На тлі порушеного гомеостазу процес регенерації ділянок міометрія переходить в проліферативну пухлинну прогресію.

Чи можлива профілактика міоми матки? Певно, можлива. Окрім загальних рекомендацій по дотриманню раціонального режиму життя, попередженню поширених хвороб в дитячому і дорослому віці, грають роль виключення абортів, своєчасна корекція гормональних порушень, адекватне лікування гінекологічних захворювань. Існує і специфічна профілактика. Це своєчасна реалізація репродуктивної функції. Перші пологи рекомендуються в 22 роки, другі в 25 років, подальші плановані пологи до 35 років. Пізні перші пологи приводять до передчасного постаріння міоцитів, зниження адаптаційної здібності до розтягування і скорочення.

Слід приймати до уваги, що найчастіший термін виявлення міоми матки доводиться на 30-35 років, коли підсумовуються дії ушкоджувальних чинників.

Необхідно зберігати першу вагітність, особливо у молодих жінок з так званою спадковою міомою. Аборт викликає ріст міоматозних вузлів і з мікроскопічних вузлів інтенсивно формуються міоми. Слід уникати надмірного ультрафіолетового опромінювання, підвищених температурних дій, особливо після 30 років. За наявності спадкового ризику (міома матки у матері і близьких родичок) пухлина розвивається на 5-10 років раніше, тобто в 20-25 років. Продовження грудного вигодовування протягом 4-6 місяців після пологів нормалізує зміст пролактина, який впливає на зміну гістогенезу міоми.

На закінчення необхідного підкреслити, що міома матки є результатом соматичної мутації клітин міометрія унаслідок численних ушкоджувальних чинників. Тому в основі профілактики повинні превалювати здоровий спосіб життя і збереження репродуктивного здоров`я жінок.