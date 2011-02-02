Потужні снігопади паралізували життя 100 мільйонів американців

У США у зв`язку з утворенням потужного циклону у вівторок були скасовані шість тисяч авіарейсів. Ще більше рейсів, як очікується, буде скасовано у середу, повідомляє радіо «Свобода».

За інформацією CNN, сильні снігопади порушили нормальне життя близько 100 мільйонів американців. Штормове попередження оголошено у 19 штатах.

У Техасі близько 27 тисяч будинків залишилися без світла, в Огайо в такому самому становищі опинилися 14 тисяч домоволодінь.

У Чикаго, де очікується випадання близько 60 см снігу, вперше за 12 років будуть закриті навчальні заклади.