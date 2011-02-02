Після щеплення від грипу у дітей розвинулося рідкісне захворювання - ВООЗ

Після щеплення від грипу у підлітків Ісландії, Фінляндії та Швеції з`явилися симптоми рідкісного захворювання - нарколепсії. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров`я.

У Фінляндії, симптоми захворювання виявлені у 60 дітей у віці від 6 до 19 років. Всі вони отримали вакцину «Пандермікс» виробництва фармацевтичної компанії «GlaxoSmithKline».

Правда, у Швеції та Ісландії, різниця в масштабах нарколепсії у щеплених і нещеплених дітей була незначною.

Як повідомляє радіо ООН, дана вакцина була поставлена в 38 країн, причому в 18 - безпосередньо Всесвітньою організацією охорони здоров`я.

«Ні в одній іншій країні, де ми безпосередньо розподіляли вакцину, немає ніяких ознак нарколепсії чи інших незвичайних побічних ефектів. Проводиться ретельне розслідування, але поки ми не володіємо повною інформацією. Тим не менш, ми не змінили рекомендацій щодо застосування вакцини серед дітей та підлітків », - повідомив прес-секретар ВООЗ Грегорі Хартл.

ВООЗ вважає, що найбільш імовірним поясненням зростання випадків нарколепсії є поєднання дії вакцини і деяких інших чинників.

Нарколепсія - рідкісне захворювання, яке проявляється в нападах раптового засипання і раптової денної сонливості.

Причини розвитку нарколепсії недостатньо вивчені. Існуючі ліки можуть пом`якшити симптоми захворювання, але не позбавляють від нього повністю.

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