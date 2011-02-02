Поляк вижив у морозну погоду завдяки алкоголю

Лікарі дивуються, як він взагалі вижив, споживши таку велику кількість спиртного.

Поліція Варшави виявила в одному з міських парків чоловіка, який в одних трусах спав на лаві. Температура повітря в цей час складала мінус 5 градусів за Цельсієм.

32-річного Олександра Анджея доставили в лікарню. Вміст алкоголю в його крові склав 1024 мікрограми на 100 мл (нагадаємо, що навіть доза в 300 мкг/100 мл може привести до смерті від алкогольного отруєння), повідомляє Orange.co.uk.

Лікарі стверджують, що саме високий вміст алкоголю в організмі чоловіка врятував його від загибелі. З іншого боку, швидше за все саме цей факт і поставив його життя під загрозу, примусивши чоловіка прилягти відпочити в таку погоду.

Зараз життю чоловіка нічого не загрожує.

focus.ua